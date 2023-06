Il castello di Vieste cambia volto e finalmente si apre alla città e ai tanti turisti. “Subito la messa in sicurezza”

Subito i lavori di messa in sicurezza di quelle zone che saranno aperte al pubblico dalla prossima settimana per le visite alle mostre allestite o per seguire le manifestazioni culturali in programma. A seguire i lavori di restauro. Il castello di Vieste cambia volto e finalmente si apre alla città e ai tanti turisti. L’annuncio è dell’assessora ai Lavori Pubblici, Mariella Pecorelli. “Grazie alle tante manifestazioni culturali che si svolgeranno all’interno del castello, lo stesso sarà molto più fruibile. In questi giorni provvederemo alla messa in sicurezza di tutte le aree che saranno aperte al pubblico. In cantiere c’è anche un intervento molto più importante per la valorizzazione del castello con opere di recupero architettonico e di restauro. I tempi? Ottimisticamente ci auguriamo il più presto possibile ma poi ci rendiamo conto che bisogna fare i conti con la burocrazia e con le varie autorizzazioni”. Intanto a luglio l’inaugurazione della Torre di San Felice, rimessa a nuovo dopo una serie di lavori di restauro.