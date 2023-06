Ruspe a Vieste, spazzato via il parcheggio abusivo gestito da parente del boss. Sono in arrivo altri interventi

Continua senza sosta a Vieste l’operazione legalità per ripristinare lo stato dei luoghi in tutto il territorio. Questa mattina all’alba l’ennesimo blitz per smantellare il parcheggio abusivo di via Pelagosa, a ridosso del lungomare Europa, nei pressi del Museo Archeologico. Un’area gestita per diverso tempo da un parente del boss latitante Marco Raduano detto “Pallone”.

Ruspe all’opera dalle prime ore di oggi sotto la pioggia per eseguire il provvedimento disposto da Comune di Vieste, Procura della Repubblica e Prefettura di Foggia. Quello odierno è solo il primo dei quattro abbattimenti che verranno eseguiti nei prossimi giorni e che interesseranno due strutture ubicate sulla spiaggia di Porto Nuovo e una in città in via dell’Antico Porto Aviane.