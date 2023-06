“Grandi imprese interessate ad investire a Foggia”. De Paolis: “Ampliare area industriale”

Al Convegno sulle Zes in Capitanata, è intervenuto il presidente dell’ASI Foggia, Agostino De Paolis che ha ribadito la necessità di incrementare le zone ASI della provincia.

“Le Zes attirano gli investimenti e gran parte di esse insistono nelle zone ASI che vanno necessariamente ampliate. L’area industriale di Incoronata, attualmente è satura, e molti investitori arrivati a Foggia hanno dovuto rinunciare all’investimento per la mancanza di disponibilità di aree in zona ASI. Pertanto chiediamo l’ampliamento delle zone ASI, ma anche delle ZES perchè questa provincia ha necessità assoluta di creare nuove opportunità di lavoro”.

De Paolis si è poi soffermato sul fenomeno della sicurezza e della legalità. “Purtroppo è un fenomeno che a Foggia esiste, non possiamo negarlo, ma è pur vero che negli ultimi mesi sono giunte diverse manifestazioni di interesse da parte di imprese, anche di rilevanza nazionale, e per niente preoccupate dal problema della criminalità. C’è da dire anche che da qualche anno nella zona ASI non si sono verificati atti criminosi, se non piccoli furti di poca consistenza”.