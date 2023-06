Sorrisi e abbracci nel “dietro le quinte” della festa. Il Foggia accolto allo stadio dopo l’impresa

Una città impazzita di gioia per il Foggia che ieri sera a Pescara ha compiuto l’ennesima impresa eliminando in semifinale gli abruzzesi, qualificandosi per la finale promozione in serie B dove troverà il Lecco. Per tutta la notte caroselli di auto e sventolio di bandiere nelle piazze principali, ma soprattutto nei pressi dello stadio dove in tanti hanno atteso il pullman della squadra per applaudire e ringraziare squadra e società. Ad aspettarli c’era anche il presidente Nicola Canonico. “Grazie Delio Rossi, grazie ragazzi! Una partita per volta fino al 18 giugno. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio. Continuiamo a crederci. Forza Foggia”.