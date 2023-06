La Puglia a Singapore nel giorno della Festa della Repubblica, evento “rose romance” dell’ambasciata d’Italia

L’Orchestra della Notte della Taranta, ambasciatrice ufficiale della pizzica nel mondo, tra canti ancestrali e travolgenti danze salentine, ha regalato al pubblico di Singapore un affascinante viaggio sonoro nella Puglia romantica e accogliente, in uno scenario tutto pugliese tra Trulli, ceramiche tradizionali e prodotti tipici.

È stato inaugurato nel giorno della Festa della Repubblica “Rose Romance” il grande evento che si tiene da oggi sino al 16 luglio negli iconici Gardens by the Bay, simboli della Città-Stato, alla presenza della Ministra Indranee Rajah, dell’Ambasciatore d’Italia a Singapore Mario Andrea Vattani, del vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, dei rappresentanti della comunità italiana, della diplomazia internazionale e delle autorità locali. Si tratta della manifestazione di punta dell’Italian Festival, promossa dall’Ambasciata di Italia e organizzata in collaborazione con Pugliapromozione.

“È un onore per la Regione Puglia essere presenti a Singapore in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica con un ruolo di primo piano – dichiara il vice presidente Raffaele Piemontese – essere qui apre prospettive di relazioni internazionali con quest’area del mondo di grandissimo interesse. L’atmosfera nei Gardens by the Bay è tutta pugliese, con i trulli di Alberobello, le nostre ceramiche, il calore travolgente della Notte della Taranta, la degustazione dei prodotti tipici, le immagini del territorio dal Gargano a Leuca, grazie anche alla collaborazione di Pugliapromozione. Sono attese a questo evento 300mila persone, questo ci fa comprendere quali opportunità si possano aprire per promuovere la nostra terra, le nostre aziende, l’eccellenza dei prodotti e dei servizi made in Puglia. Ringrazio l’Ambasciatore Vattani per questa collaborazione istituzionale così prestigiosa”.

“Oggi è la nostra festa nazionale e qui a Singapore la celebriamo con la Puglia, con i trulli e con i singaporiani – afferma l’ambasciatore Vattani – Singapore non è solo una Città-Stato di 6 milioni di abitanti, smart city conosciuta in tutto il mondo per la sua tecnologia. Qui siamo all’interno di una serra che riproduce non solo il clima dei tropici ma anche il nostro mediterraneo. E proprio qui vengono a trovarci non solo i singaporiani e i turisti che visitano questa regione, che attualmente registra la più grande crescita globale: arrivano 15 milioni di persone ogni anno per visitare queste splendide serre che noi abbiamo pacificamente occupato con i trulli e con tutti i pannelli esplicativi di cos’è la Puglia e di come si raggiunge. Di tutto ciò siamo veramente grati alla Regione Puglia e a Pugliapromozione perché hanno saputo cogliere dove bisogna essere in questo momento nel mondo, quando tutto il turismo sta ricominciando a partire; e soprattutto per far conoscere una delle regioni più belle d’Italia ai turisti di quest’area del mondo”.

“Il grande evento del 2 giugno a Singapore apre la nuova strategia di promozione della Puglia nel Sud Est asiatico – dichiara l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane -. Lo sguardo è rivolto alla Settimana della Cucina Italiana che si terrà a Tokyo a novembre e poi ad Osaka, in autunno al TEJ, la Fiera nazionale giapponese del turismo, e infine a Expo Osaka 2025. Siamo al lavoro per ravvivare il forte interesse internazionale sul segmento luxury, verso i prodotti turistici legati all’arte, all’enogastronomia pugliese e all’offerta delle nostre masserie, che fino al 2019 aveva portato a una costante crescita dei flussi turistici dal Sud-est asiatico e dal Giappone e a una sempre più forte notorietà del patrimonio culturale regionale. Basti pensare che tra il 2018 e il 2019 l’incremento che la Puglia ha registrato dal Sud-est asiatico è stato del +37% per gli arrivi e le presenze, mentre i flussi turistici dal Giappone aumentavano nell’ordine del +2% annuo”.

Secondo i dati di Pugliapromozione, il traffico aereo long haul, a lungo raggio, è ripreso sin dal 2021 per gli Stati Uniti, mentre per il Giappone e gli altri paesi del Sud Est Asiatico solo a partire dall’autunno 2022, unitamente al venir meno delle restrizioni legate al Covid che hanno fortemente condizionato i viaggi extra-regionali del pubblico asiatico.

“È atteso un forte rimbalzo, già in atto, dei flussi dai paesi asiatici, specie del Sud Est Asiatico e dell’Estremo Oriente – dichiara Francesco Muciaccia responsabile Mercati Extra UE Pugliapromozione – a beneficio delle destinazioni europee, fra cui proprio l’Italia che va a posizionarsi fra la mete più ambite. Investire nella promozione su questi mercati, significa favorire la destagionalizzazione dei flussi, obiettivo fra i principali del Piano Strategico del Turismo: nello specifico, poi, va ricordato che Singapore è un mercato caratterizzato da un pubblico altospendente e dal profilo culturale sofisticato, una vera e propria finestra sull’Asia e sul mondo intero per via dei numerosissimi expats provenienti da 5 continenti che lavorano nella Città-Stato”.

L’Orchestra della Notte della Taranta si esibirà a Singapore sino al 4 giugno, con la cantante Consuelo Alfieri, i musicisti Gianluca Longo – mandola, Giuseppe Astore – violino, Nico Berardi – fiati, Carlo De Pascali e Gioele Nuzzo – tamburello, e i danzatori Serena Pellegrino, Mihaela Coluccia, Stefano Campagna e Mattia Politi.

“Il nostro obiettivo – dichiara il presidente della Fondazione Massimo Manera presente a Singapore insieme a Graziano Vantaggiato componente del CdA – è promuovere le eccellenze culturali della nostra regione in settori che vanno da quelli più conosciuti dal pubblico di Singapore – cultura, moda, enogastronomia – a quelli della tecnologia, dell’energia e della ricerca scientifica. Una migliore conoscenza del potenziale culturale della Puglia sosterrà la crescita della presenza turistica nella nostra regione”.

La rosa nella musica popolare è il simbolo della donna ma anche della purezza e della giovinezza. Tra i versi popolari più belli quelli cantati da Niceta Petrachi conosciuta come “La Simpatichina”: “ti ho amato come una rosa, come una rosa la più gentile, e come un fior che nell’aprile passa il tempo e se va”.