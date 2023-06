Mafia foggiana, volevano vendicare l’omicidio del cassiere della “Società”: condannati in 4

Ricco: E dove stanno?

Bruno: E non ci stanno, non vengono mai queste persone. Che ne so cosa è successo, cosa hanno combinato, adesso stanno pensando solo ai soldi. Se non li togliamo noi i guai nostri non ce li toglie nessuno.

Ricco: E non è giusto, hai capito? Non è giusto perché adesso come stanno le cose la prima botta la deve menare proprio (riferito al presunto reggente attuale del clan). È così, perché tu stai in mezzo alla tarantella e ti uccidono un amico, tu che fai?

Bruno: L’amico che ti ha sempre portato il piatto a casa tua, non ti ha mai abbandonato, hai capito?

Ricco: E adesso se lo mangiano pure a lui (uccidono cioè il reggente).

Bruno: No, sono del parere di no perché chi gli dava fastidio era papà, hai capito? Gli dava fastidio…

(In alto, Gianfranco e Rodolfo Bruno; a sinistra, gli imputati fotografati dagli investigatori durante le indagini; sullo sfondo, il bar scenario dell’omicidio del cassiere)

