Zeman verso la grande sfida: “Ho tanti amici a Foggia, ma credo che non tiferanno per me”

“Non mi aspettavo il Foggia ma se è arrivato fin qui vuol dire che se lo è meritato”. Sono le prime parole di Zdenek Zeman a Rete 8 dopo la vittoria sulla Virtus Entella.

Domenica prossima l’andata della semifinale playoff tra i rossoneri e il Pescara del grande ex tecnico boemo. “A Foggia sono stato circa sette anni, mi sono sempre trovato bene in città mentre sul campo, qualche volta, ho avuto problemi. Lì ho tanti amici ma tanto tiferanno contro di me quindi non sono più amici”, ha detto ironicamente. Allo Zaccheria è atteso a braccia aperte ma questa volta i foggiani vogliono batterlo.