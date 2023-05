Coro di voci bianche, incetta di premi per la scuola San Giovanni Bosco di Foggia

La scuola primaria e dell’Infanzia San Giovanni Bosco di Foggia, fa l’en plein di vittorie nei concorsi di Musica e Ambiente. Infatti, il Coro di Voci Bianche, che ha partecipato al 23° Concorso internazionale Florestano Rossomandi, tenutosi a Bovino, è stato premiato, aggiudicandosi il primo premio con punteggio di 100/100. Il premio è stato consegnato dal presidente della giuria, la pianista internazionale Tatiana Vratonjic. Tra i giurati anche il famoso direttore d’orchestra Jesús Perelló Fuster. Inoltre, la giuria ha premiato, con la motivazione della “dedizione, passione e straordinaria direzione del coro”, la docente Giuseppina Di Viesti, che ha ottenuto il riconoscimento speciale per l’attività didattica.

Il coro, ideato e diretto dal M.° DI VIESTI e accompagnato al pianoforte dalla prof Marta Menga ha eseguito i brani: “Il raffreddore” di Maurizio Longo, brano tratto dalla raccolta “Giro giro canto” della Feniarco. “Do re mi” brano tratto dal film tutti insieme appassionatamente, in un adattamento realizzato dalla direttrice coro, per coro a due voci pari. “L’impegno tenace nella preparazione, la giusta concentrazione nel momento dell’esibizione e il grande entusiamo di tutti i coristi e le coriste, insieme con la sapiente guida della direttrice e il supporto della maestra Lucia Di Giuseppe, – ha dichiarato la Dirigente della San Giovanni Bosco, Maria Cianci– hanno permesso di raggiungere questo importante e straordinario risultato. Il nostro grazie a piene mani a lei e al suo coro di voci bianche, sempre pronti a strabiliare il pubblico, riuscendo a trascinare lo spettatore nel magico mondo della musica, a voi , ancora, profondamente grazie per farci sognare!”.

Gloria anche per gli alunni dell’interclasse di quinta grazie alla professionalità dei docenti, Marco Marasco e Francesca Terribile. Altro riconoscimento Sportivo- Tecnologico , classificandosi primi a Caserta, nel concorso “Ambiente e Sport: un contributo all’Agenda 2030” per la sezione sport in informatica, indetto dall’APS TASS della città napoletana. In linea con l’attività progettuale d’istituto ,gli alunni hanno elaborato un prodotto tecnologico abbinandolo allo sport, con la finalità di insegnare a volersi bene e ad amare il proprio territorio.