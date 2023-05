A spasso i lavoratori dell’ex Tozzi Sud di Foggia. M5S insorge: “Vanno tutelati con soluzioni condivise”

“Seguiamo con preoccupazione la situazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo attivata dalla G&W Elettric, che ha portato al licenziamento di 114 lavoratori e alla chiusura dello stabilimento foggiano ex Tozzi Sud”. Così in una nota i portavoce del M5S di Capitanata Barone, Furore, Giuliano, Lovecchio, Naturale e Pellegrini

“Una chiusura che sottrae al territorio una realtà produttiva presente a Foggia da 33 anni e che ha gettato nello sconforto tante famiglie del nostro territorio. Proprio per questo, come portavoce del Movimento 5 Stelle in Capitanata, abbiamo sollecitato un ulteriore intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso affinché si adoperi, con urgenza, per individuare con la società e con le competenti organizzazioni sindacali, soluzioni che possano salvaguardare l’occupazione unitamente al rilancio produttivo dello stabilimento foggiano. Continueremo a seguire la questione e a tenere alta l’attenzione sollecitando tutte le istituzioni competenti, al fine di tutelare i lavoratori e le loro famiglie e scongiurare una ulteriore perdita per il tessuto produttivo della Capitanata, con le evidenti gravi ricadute negative dal punto di vista economico e sociale, che ne conseguirebbero”. (In foto, Barone e Furore)