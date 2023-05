Matrimoni stesso sesso, cresce il “wedding made in Puglia”. Ma la provincia di Foggia è fanalino di coda

“La provincia di Foggia non può restare fanalino in Puglia. Ormai in tutta la regione arrivano tante coppie a sposarsi, da noi ancora pochi. Gli sposi che vivono nel resto d’Italia e all’estero quando si vengono a sposare in Puglia movimentano uno stuolo di amici e parenti, pertanto anche in Capitanata dobbiamo farci trovare pronti”. Lo ha detto Anna Laura d’Alessio, presidente Assowedding di Confindustria Foggia, intervenendo alla tavola rotonda “Wedding, Unioni Civili e Matrimoni Same-Sex LGBTQ”.

“Sono in notevole aumento le coppie provenienti anche dall’estero che scelgono come mèta la Puglia per festeggiare le nozze; sono coppie alla ricerca del buon cibo e paesaggi naturali disposte a portare in Puglia numerosi parenti ed amici anche dall’estero, pur di avere un wedding ‘made in Puglia’. E anche le nostre strutture devono assolutamente farsi trovare pronte”.

“In questo momento particolare – aggiunge la vice presidente Silvana Cigliano – seguiamo con molta attenzione le unioni civili, una cosa molto bella. Anche loro hanno diritto a festeggiare, sono coppie normalissime”. All’incontro, che si è tenuto presso Confindustria Foggia, è intervenuto il presidente Eliseo Zanasi. Scarsa la presenza degli operatori del settore.

