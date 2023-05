Splendido amico degli animali. “Diventano tutti più buoni quando sono alle porte le elezioni”

“Diventa tutto più bello e sono tutti più buoni con le elezioni alle porte”. Lo scrive Annarita Melfitani di “Guerrieri con la coda”, associazione foggiana di animalisti. In una nota, Melfitani replica al comunicato del consigliere regionale leghista Joseph Splendido che ai giornali ha sollevato il tema dell’assistenza veterinaria carente nel Foggiano.

“Si diventa anche sensibili al problema animali – commenta Melfitani -. Sembra di vivere per pochi mesi nel mondo delle favole. Mi domando, ma nei periodi dove la politica dorme tutto questo amore dove viene accantonato? Ora va di moda la guardia medica veterinaria. Sono anni che noi associazioni lottiamo per questo diritto per gli animali. Non so quante porte in faccia abbiamo ricevuto. Riunioni tipo di Stato Maggiore, ma alla fine non si è mai concluso nulla e mai si concluderà. Perché? Perché purtroppo il benessere di questi poveri innocenti gira sempre intorno al vile danaro. Ditelo apertamente che non si conclude nulla per soldi. Non parlate sempre in sordina per non dire alla popolazione la verità. La verità è che non si accordano per le tariffe. Oggi vedo un leghista che vuole difendere il mondo animale. Ma noi animalisti non riusciamo a dimenticare che un leghista ‘a qualche chilometro da noi’ vuole uccidere una mamma orsa e nemmeno dimentichiamo le amicizie leghiste con le associazioni dei cacciatori. Ognuno faccia il proprio, ma con il cuore e ogni giorno. Non muoviamoci solo per fare i divi per le prossime elezioni”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui