Studenti di Manfredonia a “scuola di polizia”. Un viaggio nel commissariato tra legalità e lotta al bullismo

La Polizia di Stato ha ospitato gli studenti della scuola “San Giovanni Bosco” di Manfredonia presso il commissariato locale per un incontro ispirato ai temi della legalità e per mostrare ai giovani l’attività che ogni giorno viene posta in essere dai poliziotti a tutela dei cittadini.

Il neo dirigente del commissariato, Agostino Licari, con i suoi funzionari e collaboratori, ha accolto i ragazzi con grande entusiasmo, esaminando con loro i valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza. Si è proseguito, poi, con il trattare l’argomento del bullismo e cyberbullismo, attraverso cui i ragazzi hanno potuto apprendere quali sono i rischi che si corrono in rete e quali sono i corretti comportamenti che si devono tenere per navigare in sicurezza.

Terminato il momento di confronto, gli studenti hanno visitato diversi uffici del commissariato tra cui la Sala Operativa, dove il personale ha illustrato quali sono le attività che si svolgono nel momento in cui arriva una segnalazione al numero di emergenza 113 e il laboratorio della Polizia Scientifica con spiegazione delle tecniche di rilevazione delle impronte digitali.

Infine, si è passati al momento più amato dai giovani: l’esibizione della “Volante” della Polizia di Stato. La giornata trascorsa con gli studenti mostra, ancora una volta, l’impegno della Polizia di Stato nel promuovere la cultura della legalità, soprattutto nelle scuole, per la formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri, al fine di permettere una sana convivenza tra l’individuo e la collettività.