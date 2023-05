Foggia su La7, la pizzeria 48Hours protagonista de “L’ingrediente perfetto” grazie alla pizza con le polpette

Foggia approda sul piccolo schermo passando per la pizza. Sono stati protagonisti di una puntata del programma “L’ingrediente perfetto” di Maria Grazia Cucinotta in onda su La7 domenica 14 maggio i giovani titolari della pizzeria “48Hours“, una novità nel panorama della ristorazione cittadina. Un ambiente innovativo dove si può cenare sospesi su altalene ma anche tutta la bontà della madre terra Puglia nelle pizze che hanno conquistato anche il noto programma televisivo. Per l’occasione è stata realizzata una pizza omaggio alla tradizione culinaria foggiana come scopriamo in questa intervista.

Come nasce la passione per la pizza?

Siamo da sempre appassionati di pizza, soprattutto napoletana e a tutto ciò che circonda tale ambito ma la nostra pizzeria nasce per esigenze lavorative: come famiglia siamo i titolari del negozio Chic che un anno fa è andato distrutto con un grande incendio. Subito dopo il tragico episodio abbiamo pensato di diversificare i nostri interessi e di metterci in gioco in un’altra avventura, diversa da quello che eravamo abituati a vivere: aprire una pizzeria.

Come vi siete differenziati dalla concorrenza?

Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso che si differenziasse dalle pizzerie già presenti in città soprattutto per l’arredamento: abbiamo scelto un arredamento stile industry e abbiamo creato una parete con un giardino verticale, led e altalene per le foto dei nostri clienti.

Insomma un locale giovane e “instagrammabile” come si dice adesso…

Anche noi siamo molto giovani: la nostra idea era realizzare un locale accogliente, adatto a famiglie con bambini ma anche a giovani ragazzi come noi. È nata l’idea di realizzare dei tavoli diversi dal solito ossia i nostri tavoli altalena che permettono ai nostri clienti di godersi la cena sospesi e seduti appunto su delle comode altalene.

Anche il nome parla di voi…

Il nome 48 Hours dall’inglese 48 ore. Abbiamo scelto questo nome perché il nostro obiettivo era realizzare una pizza soffice ma al tempo stesso croccante e leggera. Teniamo molto al nostro impasto e soprattutto alla sua lievitazione che dura appunto 48 ore.

Poi il debutto su LA7: come si arriva da Foggia al piccolo schermo?

Siamo molto giovani e abbiamo sin da subito puntato ovviamente sui social per farci conoscere dalla città. È proprio grazie alla nostra pagina Instagram che la redazione di LA7 ci ha scoperti e successivamente contattati chiedendoci di fare un servizio televisivo qui da noi, a Foggia, e presentare una pizza con “L’ingrediente perfetto” per noi.

Insomma una chiamata inaspettata…

Quando abbiamo ricevuto la chiamata eravamo increduli ma al tempo stesso soddisfatti quindi per noi questa esperienza è stata assolutamente positiva: ci ha motivato tanto soprattutto perché ci ha fatto capire che quando si lavora con impegno e serietà ma anche con un po’ di sacrificio tutto viene ripagato.

Qual è la pizza che avete portato nel programma?

La scelta più importante è stata proprio quella della pizza: avevamo la “responsabilità” di presentare una pizza insolita, con un ingrediente originale ma per noi era importante che tale ingrediente rappresentasse la nostra città e questo ci ha portato a scegliere una delle pizze più amate del nostro menù: la pizza con le polpette.

Un grande classico della nostra cucina foggiana. Nel dettaglio, come sono stati combinati gli ingredienti?

Gli ingredienti della pizza sono: ragù di polpette, provola affumicata, polpettine, stracciatella, basilico cristallizzato e un’abbondante neve di cacioricotta pugliese. Tutti sappiamo quanto il sugo della domenica sia una tradizione per la maggior parte delle famiglie della città.

Un omaggio insomma alla nostra tradizione…

Abbiamo pensato a tutte le nonne e mamme di Foggia che dal sabato sera o dall’alba della domenica si mettono all’opera per realizzare il sugo buono, il sugo foggiano con le immancabili polpette e per tale motivo questa pizza l’abbiamo dedicata con immensa gioia a tutte loro.