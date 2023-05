Mafia del Gargano, sentenza sempre più vicina per Raduano e soci. Tocca alle arringhe del pool difensivo

Prosegue spedito verso la conclusione il processo al clan Lombardi-Scirpoli-Raduano, sgominato a dicembre 2021 nella maxi operazione “Omnia Nostra”. Il procedimento penale si è diviso in due tronconi, uno davanti al gup di Bari (rito abbreviato), l’altro nel Tribunale di Foggia con rito ordinario. Oggi nel capoluogo di regione è stata la volta delle arringhe degli avvocati di alcuni imputati, altri discuteranno invece a giugno.

Nelle scorse udienze si sono alternati i legali delle parti civili e dei collaboratori di giustizia che negli ultimi mesi hanno squarciato il velo di omertà nel mondo della malavita garganica, almeno per il clan in questione. Nessun pentito, invece, tra i rivali montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone.

Per l’abbreviato, i magistrati della Dda Ettore Cardinali e Luciana Silvestris hanno già avanzato richiesta di condanna per gli imputati: invocato l’ergastolo per Marco Raduanodetto “Pallone”, boss del clan per la frangia criminale di Vieste, latitante dal 24 febbraio scorso quando riuscì clamorosamente ad evadere dal carcere di Nuoro. Le accuse più gravi nei suoi confronti riguardano l’associazione mafiosa e l’omicidio di Giuseppe Silvestri che Raduano avrebbe commesso, il 21 marzo 2017 a Monte Sant’Angelo, insieme a Matteo Lombardi, quest’ultimo capo indiscusso del clan già condannato all’ergastolo in secondo grado per questa vicenda. Raduano è inoltre accusato di aver preso parte, in qualità di mandante, all’omicidio di Omar Trotta ucciso il 27 luglio 2017 in un ristorante di Vieste. Infine, il boss avrebbe partecipato al tentato omicidio di Giovanni Caterino che scampò alla morte il 18 febbraio 2018 quando un commando provò ad assassinarlo per vendicare la strage di San Marco del 9 agosto 2017.

Nel processo si sono costituiti i Comuni di Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Manfredonia, la Camera di Commercio di Foggia, la Fai nazionale e la Fai di Vieste. Tra i reati contestati ai 45 imputati (divisi in due processi, ordinario a Foggia e abbreviato a Bari) associazione mafiosa, estorsione, omicidi, tentati omicidi e traffico di droga.

Le richieste dell’accusa

Oltre a Raduano, i pm hanno chiesto 16 anni di carcere per il mattinatese Francesco Notarangelo alias “Natale”, accusato tra le altre cose di associazione mafiosa, droga e favoreggiamento della latitanza del viestano, Danilo “U’ Meticcio” Della Malva. Un anno e 10 mesi è invece la pena chiesta per il consigliere comunale di maggioranza al Comune di Manfredonia (sciolto per mafia nel 2019), Adriano Carbone, ex Fratelli d’Italia (estromesso dal partito dopo il blitz) ed oggi indipendente. Carbone, in qualità di consulente commercialista, avrebbe agevolato il clan suggerendo possibili stratagemmi finalizzati a eludere eventuali misure patrimoniali derivanti da indagini giudiziarie.

3 anni e 8 mesi la condanna chiesta per Antonio La Selva detto “Tarzan” che si è pentito proprio dopo l’arresto. 8 anni e 8 mesi è invece la pena invocata per Danilo Della Malva e Antonio Quitadamo alias “Baffino”, entrambi collaboratori di giustizia già da tempo, accusati di aver avuto un ruolo nell’organizzazione dell’omicidio Trotta. Per il pentito Andrea Quitadamo detto “Baffino junior” chiesti 2 anni e 6 mesi. Mentre 2 anni e 4 mesi è la richiesta per Giovanni Surano (anche lui pentito). Per tutti loro i pm hanno tenuto conto delle attenuanti della collaborazione.

Per quanto riguarda soprattutto il narcotraffico, chiesti 12 anni e 4 mesi per Giuseppe Sciarra, 9 anni e 6 mesi per Luciano Caracciolo, 9 anni e 4 mesi per Lorenzo Caterino, 14 anni per Pietro Rignanese e 9 anni e 8 mesi per Moreno Sciarra. Infine, 9 anni per Leonardo Ciuffreda, mafia e favoreggiamento, 12 anni e 8 mesi (mafia ed estorsioni) per Antonio Zino e 9 anni per Giuseppe Della Malva e Alexander Thomas Pacillo. Infine, per il macchiaiolo Michele D’Ercole, accusato di mafia, favoreggiamento ed estorsione chiesti 11 anni e 8 mesi mentre per Giuseppe Pio Impagnatiello 10 anni e 8 mesi per mafia. Entro l’estate la sentenza.

Altri pezzi da Novanta dell’organizzazione, tra cui il boss Matteo Lombardi detto “A’ carpnese”, il figlio Michele e l’altro capomafia Francesco Scirpoli alias “Il lungo”, sono a processo con rito ordinario. (In foto, un’immagine tratta dal video del blitz “Omnia Nostra”; nel riquadro, Raduano, Notarangelo, Quitadamo e Zino)