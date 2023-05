Universo Salute, anche a Foggia si inaugura la Biblioteca Isolachenoncè

Mercoledì 17 maggio prossimo, alle 17, presso la sede di Foggia di Universo Salute (via Lucera, 110), sarà inaugurata e consegnata al quartiere e a tutta la comunità la Biblioteca Isolachenoncè.

Si tratta di un progetto condiviso da Universo Salute – Opera Don Uva con Circolo dei Lettori – Presidio Del Libro Bisceglie e Università degli Studi di Bari, in collaborazione con Biblioteca “Magna Capitana”, “Centro per il Libro e la Lettura” e “European Arts Academy Aldo Ciccolini”.

Il Circolo dei Lettori – Presidio Del Libro Bisceglie è partner, con l’Università di Bari, di Universo Salute nel progetto “La parola che cura 2022” autorizzato e finanziato dal CEPELL sul bando Lettura per tutti. Le azioni si svolgono nelle sedi di Bisceglie e di Foggia dell’Opera Don Uva e al momento è in corso la formazione degli operatori delle due strutture con grande apprezzamento da parte degli utenti e dei docenti.

La giornata inaugurale del 17 maggio, giorno onomastico del Padre fondatore dell’Opera, che coincide con il maggio dei libri del CEPELL, sarà caratterizzata dalla presentazione del progetto a cura della dott.ssa Assunta De Santis, Coordinatrice del progetto “La parola che cura”, della dott.ssa Gabriella Berardi, Direttrice Biblioteca “Magna Capitana” di Foggia, della prof.ssa Rosa Leuci, Presidente Circolo dei lettori – Presidio del libro di Bisceglie, della prof.ssa Rosa Gallelli, del Dipartimento FOR. PSI. COM. UNIBA, Docente di Pedagogia Speciale e Didattica delle differenze, e della prof.ssa Lina Maria Ugolini, Autrice. Seguiranno gli interventi di S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, Vescovo di Foggia, di Suor Chiara Mace, della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, del dott. Giancarlo Pecoriello, Presidente CdA Universo Salute e del dott. Paolo Telesforo, Vicepresidente Esecutivo Universo Salute. In programma, infine, presso la Sala convegni ex Teatro Don Uva, il concerto per voce e pianoforte “Musica per il bene”, Soprano Inna Kalugina, Pianista M. Alfonso Soldano (Musiche di Bortkiewicz, Rachmaninov, Puccini, Verdi, Leoncavallo).