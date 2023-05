Playoff, continua il sogno del Cerignola: i gialloblu stendono il Monopoli. Attesa per i sorteggi

Cerignola sulle ali dell’entusiasmo. Stende il Monopoli e accede alla fase nazionale dei playoff dove però non sarà testa di serie. Gli uomini di Pazienza soffrono contro un buon Monopoli che prova in tutti i modi a compiere l’impresa, ma alla fine hanno la meglio per 2-1 grazie ad una prodezza dello spagnolo Maza su calcio di punizione e ad un contropiede micidiale di D’Ausilio. In mezzo il pareggio di Vetiritti su dormita generale della difesa cerignolana. Il Monopoli recrimina anche per due gol annullati per fuorigioco. Alla fine è festa grande al Monterisi con i giocatori che dedicano l’impresa ai tifosi. Domani i sorteggi, giovedì 18 la gara d’andata in casa, lunedi 22 maggio il ritorno.