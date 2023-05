Amiu, con il numero verde primi riscontri positivi per il recupero degli ingombranti. A luglio via al “porta a porta”

Il pressante monitoraggio richiesto dalla utenza, composta da interessati cittadini foggiani e attente rappresentanze di varia indole, per marcare un rinnovato controllo sulle attività poste in essere e concordato tra la Gestione commissariale, il Comune e la Società Amiu Puglia, “sta iniziando a dare i suoi frutti” riporta una nota di Palazzo di Città. Partita in questi giorni, sui siti di informazione di riferimento del territorio, la campagna di comunicazione che Amiu Puglia si è impegnata ad effettuare per promuovere il servizio sul ritiro gratuito degli ingombranti.

Previsto invece per il mese di luglio l’inizio della raccolta porta a porta per le utenze non domestiche. È stata, infatti, svolta ed aggiudicata la gara per il reperimento delle attrezzature necessarie a tal fine per quasi un milione di euro. Una gara che si è potuta tenere “al massimo ribasso” perché c’è ormai omogeneità di mercato nelle forniture. Le attrezzature saranno a breve disponibili per la prima distribuzione tra gli esercizi commerciali.

Nel frattempo soddisfazione viene espressa dal prefetto Cardellicchio per l’utilizzo davvero molto frequente da parte dell’utenze del numero verde (800 011 558) per il servizio gratuito di raccolta dei rifiuti ingombranti. Un risultato che rappresenta un chiaro successo per combattere l’abbandono in strada di ingombri quali mobili, materassi ed elettrodomestici non più utilizzabili. Una pratica inutile ed incivile che deve essere totalmente dimenticata e relegata ad un passato remoto cittadino. Nella stessa direzione, ottimi anche i risultati per il primo Centro Comunale di Raccolta di via Sprecacenere a cui fanno riferimento, oltre che tanti cittadini, anche molti operatori economici.

“Ma questo – sottolinea il prefetto – è sempre solo l’inizio di un lungo cammino di modernizzazione e standardizzazione a parametri di attuale modernità degni di una grande città”.