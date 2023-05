Fioriera sullo scivolo, la Società Civile: “Non scivoliamo nell’indifferenza, usiamo la testa”

“Quando un privato cittadino parcheggia la sua bella auto davanti uno scivolo per disabili perché ‘va di fretta’ o ‘giusto 2 minuti’ dimostra la sua cattiveria, ignoranza e scarsa empatia verso i più fragili. Quando è una gestione comunale a pensare di piazzare una fioriera sopra uno scivolo, dimostra ben altro e certamente come comunità abbiamo fallito”. Questo il commento de “La Società Civile” sulla propria pagina Facebook dopo il caso della fioriera piazzata su uno scivolo per disabili nel centro di Foggia. “Non scivoliamo nell’indifferenza, usiamo la testa”, recita un cartello piazzato dai membri dell’associazione sulla fioriera incriminata.