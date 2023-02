Una Smart bianca si è ribaltata per cause da accertare in via Gramsci a Foggia. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di oggi. Sul posto personale del 118 e vigili del fuoco per soccorrere la donna che era all’interno del veicolo. La conducente avrebbe riportato alcune ferite. Tratto in salvo anche il cane che era con lei.