Tennis Club di Foggia incontra Armeni. “Non solo sport, anche la cultura può favorire l’aggregazione”

La grande letteratura al Tennis Club di Foggia. Per il ciclo di conversazioni culturali “il Tennis incontra”, il 3 marzo alle ore 19, il circolo di Via del Mare avrà l’onore di ospitare Ritanna Armeni, giornalista, scrittrice e saggista, per la presentazione del suo ultimo romanzo “Il secondo piano”, edito da Ponte alle Grazie.

Dopo Una donna può tutto sulle aviatrici della Seconda Guerra Mondiale note come Streghe della notte, Mara una donna del Novecento, che indagava la fascinazione popolare per il Duce e Per strada è la felicità sui cambiamenti del femminismo e del ‘68, Ritanna Armeni torna con un nuovo avvincente e documentatissimo racconto al femminile. Questa volta le protagoniste sono le religiose di un convento francescano romano, Suor Ignazia e le sue consorelle.

Il secondo piano è ambientato a Roma nel 1944 ed è una storia di ebrei, di suore, di coraggio e carità.

Roma, nell’ultimo anno di guerra, non è «città aperta». I tedeschi, a un passo dalla sconfitta, la stringono in una morsa sempre più spietata, gli alleati stentano ad arrivare, i romani combattono pagando con il sangue ogni atto di ribellione. In una città distrutta dalla fame, dalle bombe, dal terrore, gli ebrei vengono perseguitati, deportati, uccisi, come il più pericoloso e truce dei nemici. E la Chiesa? Mentre in Vaticano si tratta in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie, più o meno apertamente, la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere – sfidando le regole e perfino alcuni comandamenti – chi ne ha bisogno. È così che Ritanna Armeni, con l’entusiasmo rigoroso e profondo di sempre, attraversa un passaggio cruciale della nostra Storia e dà corpo a una vicenda esemplare, che parla di coraggio e sorellanza, di forza e creatività, di gioia, paura, resistenza.

Al Tennis Club l’autrice dialogherà con Luca Damiani, conduttore di Rai Radio 3, scrittore e critico musicale che con il programma Sei Gradi svela, dal lunedì al venerdì, i segreti e gli aneddoti culturali della musica, e con la giornalista Alessandra Benvenuto, presidente dell’Associazione I fiori blu e direttrice artistica dell’omonimo premio letterario foggiano, giunto alla sua quarta edizione.

L’appuntamento, sponsorizzato dalla Lucky Wind, è organizzato in collaborazione con l’Associazione I fiori blu.

«La rubrica che abbiamo inaugurato qualche anno fa, il Tennis incontra, ospita scrittori, giornalisti e autori- spiega la presidente del Tennis Club Valeria Corrado-. Siamo convinti che all’interno del nostro circolo non solo lo sport, ma anche la cultura possa favorire la partecipazione e l’aggregazione. Il successo dell’intera iniziativa è dato dalla partecipazione e difatti questi appuntamenti sono estesi non solo ai soci del circoli, ma a tutta la comunità. Invito chiunque avesse voglia di partecipare a venire il 3 marzo per il romanzo di Ritanna Armeni. Siamo sempre felici di poter aprire il nostro circolo ad iniziative che promuovano oltre allo sport la socialità e momenti culturali e di riflessione. Ne abbiamo organizzati tanti e molti altri ne avremo nei prossimi mesi».