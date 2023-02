Riuniti di Foggia, un cuore di tappi per curare l’ambiente. Iniziativa dei clown dottori de “Il Cuore”

Un cuore di tappi per il Policlinico “Riuniti” di Foggia. È il dono che l’associazione Il Cuore Foggia ha deciso di destinare a personale e pazienti del presidio ospedaliero foggiano.

“Ringraziamo la direzione generale e la direzione sanitaria – sottolinea la presidente, Jole Figurella – perché hanno accolto immediatamente e con grande entusiasmo la nostra proposta. Questo progetto è stato ideato per dare una carezza all’ambiente, ma ha anche un forte valore simbolico: il messaggio che vogliamo lanciare è che anche da un semplice tappo di plastica può nascere una solidarietà autentica, il rispetto per la sostenibilità. Il direttore generale Pasqualone ha subito colto il valore del progetto e ha permesso l’inaugurazione di questa scultura solidale nel cuore della comunità sanitaria della città. Il nostro obiettivo iniziale era quello di installare un cuore di tappi anche in una delle zone meno qualificate del capoluogo, ma intoppi burocratici hanno purtroppo vanificato i nostri sforzi”.

Il cuore, il primo del genere installato in un ospedale italiano, è stato collocato nel piazzale antistante alla Palazzina della Direzione Generale e del CUP del Policlinico di Foggia: uno spazio accessibile a tutti, dai pazienti ai dipendenti ed esteso a tutti i cittadini di Foggia e provincia che possono versare i tappi nel grande recipiente.

L’inaugurazione della struttura si è svolta questa mattina alla presenza dei clown dottori e dell’ingegnere Borrelli e della dottoressa Laura Silvestris del Policlinico, i quali hanno tagliato il nastro.

“L’obiettivo – è stato spiegato nel corso della cerimonia – è quello di promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti, con particolare attenzione alla cura dell’ambiente che ci circonda”.

La struttura è stata brevettata e realizzata dall’azienda di Foggia “DM impianti” di Domenico D’Adamio e il marchio registrato dall’associazione il Cuore Foggia. Una volta riempita, i tappi verranno raccolti dai volontari e consegnati all’azienda di smaltimento.

“L’intera iniziativa – sottolinea Jole Figurella – verrà resa pubblica e condivisa con la comunità. Invitiamo tutti a partecipare e ad aiutare il prossimo proteggendo un mondo ormai soffocato da tonnellate di plastica non riciclate a dovere. È un punto di partenza per realizzare altre iniziative di cui potrà beneficiare la struttura ospedaliera”.

Si ricorda che i tappi riciclabili sono quelli di bevande, acqua, e bibite; succhi di frutta in plastica; latte e vino in tetrapak; confezioni d’olio in plastica; detersivi; nutella e simili; dentifricio; bombolette spray; contenitore giochino ovetti.

Non sono riciclabili tappi di liquori alcolici e super alcolici; tappi di prodotti per la cosmesi; tappi medicinali (pomate).