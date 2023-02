Propone contratti luce e gas ma è una truffa, denunciato foggiano in trasferta

Si era presentato a casa della vittima di turno qualificandosi come operatore Enel, proponendo di cambiare i contratti di luce e gas e assicurando un risparmio sulle bollette. Era l’ennesima truffa, smascherata a Bologna dai carabinieri che hanno denunciato un operaio 36enne originario di Foggia, già con precedenti per reati simili. L’indagine è partita dalla segnalazione di un pensionato bolognese di 79 anni che, nel novembre scorso, ha ricevuto la visita del ‘finto’ incaricato nella sua abitazione nel quartiere Savena. In quella circostanza, l’uomo ha convinto l’anziano a sottoscrivere di tre ‘contratti’, facendosi consegnare 135 euro. Una volta instaurato un rapporto di fiducia, è tornato altre volte e, con varie scuse, come velocizzare l’attivazione dei nuovi contratti o farsi rimborsare spese per le marche da bollo, è riuscito a farsi consegnare altri 174 euro. Di recente c’è stata una ulteriore richiesta, di 98 euro, di fronte alla quale il pensionato si è insospettito.

Contattando gli uffici Enel ha scoperto di essere stato truffato da quell’uomo, con il quale aveva già concordato un appuntamento per la consegna dell’ultimo pagamento richiesto. Questa volta all’incontro c’erano anche i carabinieri, che hanno fermato il 36enne appena uscito dalla casa della vittima. Addosso gli sono stati trovati e sequestrati i 98 euro appena incassati e alcuni fogli con i finti contratti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato altri moduli, in carta intestata, di adesione a contratti per la fornitura di energia elettrica e di gas, alcuni in bianco e altri già sottoscritti da altre persone, verosimilmente truffate in precedenza nello stesso modo. (Ansa).