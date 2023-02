Rabbia dei foggiani per la monnezza che regna ancora in città: “Comparto Biccari allo sbando”. Sempre Amiu nel mirino

“Possibile mai che in questa città nessuno veda niente? Comparto Biccari allo sbando. E l’Amiu? Svuota i bidoni e li ripone sulla stessa spazzatura a terra. Ma gli spazzini che fine hanno fatto? Solo nelle vie del centro? Spero sia un campanello di allarme per tutti. Grazie”. Questa l’ennesima segnalazione di un foggiano sulla situazione rifiuti in città. Nonostante i recenti annunci dell’azienda ecologica, regna ancora il malcontento tra i cittadini sulla situazione igienica del capoluogo.