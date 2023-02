Foggia, Amiu Puglia gestirà il primo centro comunale di raccolta. “Sarà un punto di riferimento dei cittadini”

“Il primo centro comunale di raccolta sarà gestito da Amiu Puglia spa e diventerà un punto di riferimento per i cittadini foggiani che potranno usufruire di un servizio dedicato di raccolta differenziata”. Lo riporta una nota della stessa azienda dei rifiuti. “Ad annunciarlo è stato il presidente di Amiu Puglia spa, Paolo Pate, nel corso di un incontro organizzato ieri, 17 febbraio 2023, dall’Auser Volontariato Foggia, specificando che, a distanza di un mese dalla formale consegna della struttura da parte della Commissione Straordinaria, Amiu ha quasi completato i lavori di ripristino del centro, ubicato in via Sprecacenere, ritrovato in uno stato di degrado e di abbandono, anche a causa del perpetuarsi di atti di vandalismo”. Nonostante gli annunci, non sono mancati momenti di tensione in platea dove alcuni cittadini hanno contestato vivacemente l’azienda per la gestione dei rifiuti in città. Tutti sperano che ora le cose possano cambiare.

“Con l’apertura del primo centro comunale di raccolta si concretizza uno dei progetti cardine del piano industriale aziendale che punta a offrire al cittadino la possibilità di differenziare negli orari a lui più confacenti” ha spiegato Pate nel suo intervento, incentrato sull’importanza di riannodare un rapporto con la città perché: “Amiu Puglia è un’azienda che appartiene ai cittadini, il cui ascolto-confronto è la chiave di volta per recuperare quel senso di identità e di appartenenza di cui abbiamo fortemente bisogno per far la buona riuscita del nostro operato”.

Un filo diretto con la città: è questa la mission in cui crede il presidente Pate per migliorare, valorizzare e realizzare le attività che avranno tutte come comune denominatore il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata.

Collegandosi alla stimolante relazione del presidente di Legambiente, Giuseppe Maccione sulle diverse tipologie di rifiuto, il direttore generale di Amiu Puglia spa, Antonello Antonicelli si è soffermato sulla raccolta degli ingombranti che rappresenta una criticità importante, rispetto alla quale il ruolo del cittadino diviene determinante per superarla.

“L’abbandono di ingombranti – ha affermato il direttore generale – è una modalità di conferimento non consentita dalla norme vigenti in materia ambientale. Così come non è consentito il turismo dei rifiuti. Una pratica che abbiamo rilevato e opportunamente denunciato, perché non è pensabile che molti cittadini, residenti nei paesi limitrofi in cui è attivo il servizio di porta a porta, scelgano di abbandonare buste di rifiuto indifferenziato agli ingressi di Foggia”.

Per Antonicelli, il ripristino della legalità in materia di rifiuti è un obiettivo che la Società considera propedeutico nella realizzazione di ogni singola attività. “Il cittadino deve contattare l’azienda e programmare il ritiro dell’ingombrante. Da parte nostra implementeremo le attività di sensibilizzazione con la consapevolezza che la rete di relazioni instaurata con le istituzioni, le associazioni di categoria e il mondo dell’associazionismo sarà al nostro fianco per veicolare informazioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto della legge”.