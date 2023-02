Quasi due milioni di pernottamenti in un anno, Vieste regina del turismo pugliese. I numeri alla Bit di Milano

La provincia di Bari accoglie il 28% degli arrivi regionali, seguita dalle province di Lecce (27%), Foggia (22%), Brindisi (13%), Taranto (7%) e BAT (4%) evidenziando come ci siano ancora ampie possibilità di diversificazione delle vacanze in Puglia, così da decongestionare località in overbooking e andare alla scoperta di nuove destinazioni di grande bellezza. Nel 2022 sul podio delle destinazioni per incoming (arrivi) si collocano Bari, Vieste e Lecce. Gli incrementi maggiori, con oltre 10mila turisti in più rispetto al 2019, sono stati registrati dai Comuni di Vieste, Ostuni, Monopoli, Ugento, Polignano e Gallipoli. Sono dati emersi durante la Bit di Milano dove la Puglia è grande protagonista a vari livelli, dal turismo all’agroalimentare passando per la cultura.

Nel corso degli eventi della Bit è stato mostrato il primo prototipo della nuova Data Platform dell’ecosistema cultura e turismo, un sistema per il monitoraggio, l’analisi, la visualizzazione e l’integrazione dei dati relativi al settore “turismo e cultura”.

Tra i dati snocciolati dagli addetti ai lavori spicca Vieste che con quasi due milioni di pernottamenti si classifica prima, seguita da Bari (983mila) e Ugento (908mila). Questi i numeri del turismo in Puglia relativi alle presenze del 2022 sulle principali destinazioni.