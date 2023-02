Furti di autoarticolati in Puglia, carabinieri recuperano oltre 30mila euro di merce rubata

I carabinieri della Compagnia di Barletta, e in particolare della Sezione Radiomobile, hanno messo a segno un altro, duro colpo al mercato del riciclaggio e della ricettazione. Nel corso di un servizio perlustrativo i militari dell’Arma, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Canosa, dove hanno rinvenuto un autocarro risultato asportato la notte precedente dal parcheggio di un’azienda abruzzese. Notato l’ammanco della merce, consistente in prodotti alimentari surgelati del valore complessivo di oltre 30mila euro, i militari hanno deciso quindi di procedere ad ulteriori approfondimenti investigativi grazie ai quali, analizzando anche il tracciato gps del veicolo, sono riusciti a ricostruire gli ultimi movimenti.

A seguito di ciò, è stato individuato e successivamente sottoposto ad ispezione un capannone in Contrada Montaltino, utilizzato quale nascondiglio della merce rubata, all’esito della quale è stata ritrovata tutta la refurtiva, restituendola all’avente diritto. I militari della Sezione Radiomobile hanno quindi proceduto al deferimento del proprietario del capannone per il reato di ricettazione.

“L’indagato – riporta una nota dei carabinieri – è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile”.