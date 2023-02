Consegnato il nuovo pullmino scuolabus al Comune di San Severo. “Omologazione innovativa”

È stato consegnato questa mattina al Comune di San Severo, alla presenza del sindaco Francesco Miglio, del vicesindaco Salvatore Margiotta e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino, il nuovo scuolabus acquistato usufruendo anche di un contributo regionale erogato attraverso il Piano del Diritto allo Studio.

Lo scuolabus sarà da domani mattina a disposizione degli studenti della scuola dell’obbligo residenti sia in città che in agro di San Severo. Dotato di 34 posti e di sistemi di sicurezza all’avanguardia, è omologato per l’accompagnamento degli studenti della Scuola dell’obbligo (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e primi due anni della Scuola Secondaria di secondo grado).

“Finalmente siamo dotati di due scuolabus nuovi con i quali continueremo ad assicurare la frequenza scolastica a coloro i quali vivono qualche disagio in più risiedendo fuori dal centro abitato. Come per lo scuolabus acquistato nel 2019, – dichiarano Miglio e Iacovino – la innovativa omologazione ne permette l’utilizzo anche ai ragazzi frequentanti i primi due anni del percorso delle scuole medie superiori”.