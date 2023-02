“La signora delle Tv”, De Lucia imita le star del piccolo schermo e diverte il pubblico foggiano del “Teatro del Fuoco”

Tutto esaurito anche questa volta al Teatro del Fuoco di Foggia dove è andato in scena lo spettacolo di Vincenzo De Lucia, “La signora delle Tv”. Un artista a tutto tondo capace di passare da un omaggio a Raffaella Carrà a un’imitazione di Maria De Filippi, passando per Barbara d’Urso e Ornella Vanoni senza dimenticare la regina della domenica Mara Venier. Con lui sul palco quattro ballerini, due uomini e due donne, che ti proiettano direttamente ai grandi varietà di una volta come “Mille Luci” o “Canzonissima”.

De Lucia ha portato sul palco del teatro foggiano le prime donne della tv: Mara Venier, Barbara D’Urso, Raffaella Carrà, Maria De Filippi, Maria Nazionale e Ornella Vanoni. Interagisce poi con altre signore, da lui sempre interpretate, come: Sandra Milo, Lilli Gruber e Franca Leosini. L’imitatore napoletano riesce a coinvolgere anche il pubblico in sala che applaude dall’inizio alla fine. “Questo progetto nasce durante la pandemia, come esorcizzazione di questo momento brutto che abbiamo vissuto tutti quanti. È concepito come una festa a teatro, un modo anche per festeggiare il ritorno del pubblico in sala. Una festa insieme a tante signore della tv che probabilmente, diversamente da un palcoscenico come questo, finirebbero per litigare. Invece magicamente in questo spettacolo convincono tutte insieme”.