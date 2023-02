Violenza sessuale su minore, carabinieri di Macerata arrestano uomo residente in provincia di Foggia

I carabinieri della stazione di Macerata, nel corso di specifica attività di controllo del territorio, hanno fermato un cittadino italiano, residente nella provincia di Foggia, già colpito da ordine di carcerazione, essendo stato condannato in via definitiva a un anno e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale su minore. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa di reclusione di Fermo. Un altro cittadino italiano, abitante a Monte San Giusto (Macerata), è stato tratto in arresto dai militari del locale Comando Stazione: sui di lui pendeva, in via definitiva, una condanna ad un anno e dieci giorni per il reato di maltrattamenti in famiglia. Anche in questo caso, l’arrestato è stato associato al carcere di Fermo.