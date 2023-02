Assegnati i premi del concorso “Barman Junior” al “Mattei” di Vieste. I consigli della Polstrada sul “bere sano”

Assegnati i premi del VI concorso Barman Junior all’Istituto Alberghiero “E. Mattei” di Vieste. “Un’edizione speciale, dopo anni di Covid – scrivono dalla scuola -, ha riaperto le porte alla VI edizione del Concorso ‘Barman Junior 2023’ riservato agli studenti interni dell’Ipeoa E. Mattei. La formula è stata quella vincente della doppia categoria Senior (classi III-IV e V) e Junior (classi II), sotto lo sguardo vigile di una giuria composta da esperti di settore”.

Il dj Peco, alunno della stessa scuola, ha intrattenuto i partecipanti e il pubblico mixando in maniera professionale le musiche; Gaetano Simone ha moderato la prima parte della manifestazione “Bere sano e moderato” che ha visto l’importante collaborazione, che da anni si è consolidata, della Polstrada sottosezione di Vieste ed è stato, inoltre, speaker ufficiale del prosieguo della manifestazione.

Gli agenti, capitanati dal comandante Matteo Taronna, hanno illustrato l’importanza del mettersi alla guida in condizioni tali da non nuocere a se stessi e ad altri, visti anche i numerosi incidenti mortali di questo inizio anno sulle strade anche della nostra regione. “Un ringraziamento particolare a Michele Mancini il quale ha spiegato i danni che l’alcol genera sul corpo umano”.

Lo scopo del concorso è stato quello di incentivare gli alunni nella scelta delle professioni di barlady e barman oltre a sottolineare come il mondo della scuola debba costantemente impegnarsi a veicolare la cultura dell’alcol free e della responsabilità nel bere tra i più giovani.

Per gli aspiranti barman della categoria Senior la vincitrice è risultata Valeria Pellegrino, seconda classificata Francesca Biscotti che ha preceduto Giuseppe Vario. Il premio per la miglior tecnica è andato a Salvatore Ambrosino. Per la categoria Junior, si è piazzato al primo posto Donato Cicilano, il secondo gradino del podio è andato a Agostino Curatolo, seguito al terzo da Valeria Bellarosa. Il premio speciale ha visto trionfare Vincenzo Laprocina e Daniele Gallinari. La coppa per il miglior sorriso è stata assegnata ad Erica Granatieri.