Un bovinese conquista il premio innovazione Smau 2023 e lo dedica al suo paese d’origine. Il sindaco: “Orgogliosi”

Butterfly Decisions è un’azienda italiana che ha rivoluzionato il modo in cui possono essere prese le decisioni attraverso una piattaforma software che combina scienze comportamentali e machine learning. Butterfly Decisions nasce a valle di un progetto di ricerca, con l’obiettivo di ridurre in maniera sostanziale i rischi derivanti da decisioni complesse e non solo. La vision dell’organizzazione è quella di estendere la capacità umana di analisi e risoluzione di problemi complessi, attraverso soluzioni di intelligenza aumentata.