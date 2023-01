Incubo Energas, a Manfredonia sit in permanente per fermare il Governo. “Puntiamo sul rinnovabile”

A Manfredonia torna l’incubo Energas. In piazza sit in permanente, nei palazzi delle istituzioni si lavora per fermare il Governo centrale che da un momento all’altro potrebbe autorizzare la realizzazione dell’impianto. Intanto scende in campo Legambiente Puglia. “Siamo contrari a quella proposta – ha detto a l’Immediato il presidente Ruggiero Ronzulli – da sempre, e continueremo a dire no al deposito di gas che riteniamo pericoloso dal punto di vista ambientale e strutturale. In provincia di Foggia dobbiamo puntare all’energia rinnovabile. Gli impianti di gas hanno seri problemi di sicurezza, pertanto bisogna assolutamente evitare che venga realizzato in una città che in termini ambientali ha già pagato. E poi c’è stato un referendum popolare che ha deciso il no, quindi basta delegittimare la volontà della gente. È inutile accanirsi su una cosa che il territorio non vuole”.