Taekwondo, gli Open di Busto Arsizio sorridono nuovamente ai ragazzi foggiani del Team Smiraglia

Anche quest’anno all’Insubria Cup di Busto Arsizio (Varese) gli atleti del Centro Taekwondo Foggia diretto dai maestri Ugo e Giuliano Smiraglia sono saliti sul podio conquistando ben 4 medaglie su 6 iscritti. Si tratta di una competizione G1 multiland poiché aperta ai paesi esteri che quest’anno erano 5, con 147 club iscritti e 3000 persone partecipanti tra atleti, tecnici, appassionati, su tre giorni di gara. Hanno aperto venerdì 27 gli junior e i senior cinture blu e rosse, sabato 28 è stata la volta dei kids e cadetti cinture verdi, blu, rosse e nere mentre domenica hanno combattuto junior e senior cinture nere. Sui sei tappeti allestiti il livello è stato, come già riscontrato nelle precedenti 7 edizioni, molto alto con tanti giovani emergenti che hanno dimostrato in qualche occasione superiorità rispetto ai favoriti. Alessandro Magistro ha conquistato l’oro, Mattia Frascaria l’argento, Francesco La Grasta e Francesco Farina il bronzo, mentre, nonostante il buon combattimento disputato, non sono saliti sul podio Ludovica De Vito e Francesco Chinni. Giovanissimi che si allenano senza sosta ogni giorno e almeno 2 volte al mese anche la domenica. Una volontà ferrea che assume un valore in più se si guarda anche ai loro soddisfacenti risultati scolastici. Insomma il vecchio adagio “mens sana in corpore sano” trova solidità ed attualità negli atleti del Team Smiraglia.

Domenica scorsa invece 22 gennaio il Palaflorio di Bari è stato teatro di una competizione di forme di taekwondo – le forme, tecniche di calci, pugni, parate e passi prestabiliti, rappresentano combattimenti con avversari immaginari la cui complessità cresce man mano che aumenta l’esperienza dell’atleta e quindi le sue capacità tecniche – che ha visto anche la partecipazione di atleti del settore paraolimpico, ambito particolarmente attenzionato dalla FITA. Tra questi ultimi il nostro Febbranetti Michele è arrivato terzo conquistando una ambitissima medaglia.

Intanto la Federazione Italiana Taekwondo in collaborazione con il MIUR, ha avviato l’innovativo progetto “A scuola di Taekwondo” che è iniziato a gennaio in 5 città italiane pilota, tra cui Foggia, che mira a coinvolgere tutti gli aspetti della persona in crescita, sviluppandone sinergicamente l’efficienza fisica, la coordinazione motoria, le funzioni cognitive, la creatività e le abilità di vita al fine di accrescerne l’autonomia e la capacità di affrontare le sfide della quotidianità. Le nostre scuole coinvolte nel progetto insieme al Centro Taekwondo Foggia sono l’ICS Da Feltre Zingarelli e il Circolo didattico Manzoni-Montessori.