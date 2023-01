Ex Tozzi Sud, Lega: “Basta speculazioni delle multinazionali sulla pelle dei lavoratori. Impedire chiusura”

“È molto delicato il caso della famosissima impresa ex ‘Tozzi Sud’, acquistata nel 2019 dalla G&W”. Lo affermano in una nota Joseph Splendido, consigliere regionale Lega, Daniele Cusmai, segretario provinciale Lega Foggia e Maria Morelli, dirigente Lega. C’è forte preoccupazione per il futuro degli oltre 100 lavoratori dell’azienda con sede a Foggia.

“È opportuno immediatamente soffermarsi su alcune stranezze nella gestione e poi nella liquidazione dell’azienda. La stessa che aveva continuato ad assumere fino a qualche settimana prima della scelta comunicata ai lavoratori nella giornata del 18 gennaio 2023. L’azienda con un’ottima storia lavorativa già di quarant’anni, produttrice di quadri elettrici industriali, esportati in tutto il mondo, nell’anno 2019 veniva acquistata dalla Società americana G&W.

In questi anni tanti sono stati i progetti di miglioramento e sviluppo che la società ha apportato all’azienda, perfino a dicembre 2022 era stato richiesto ai lavoratori di fare straordinari per terminare tutte le commesse. Questo fa comprendere quanto l’azienda godesse di buona salute. Appare evidente come nell’analisi di tutta la vicenda vi siano delle stranezze che proprio non si riescono a giustificare. Al riguardo, probabilmente, occorrerebbe analizzare anche la correttezza della procedura di liquidazione ma soprattutto tutte le azioni e/o omissioni che hanno portato a decidere di disporre la liquidazione della società”.

Poi concludono: “L’appuntamento più vicino è quello del 3 febbraio presso la Regione Puglia per un incontro fra tutte le parti, cercando di tutelare lavoratori, famiglie ed un tessuto lavorativo di un territorio già martoriato da dilagante disoccupazione. Noi abbiamo già attenzionato i nostri vertici del Ministero dello Sviluppo Economico perché crediamo che sia fondamentale l’apporto di organi superiori in questa delicata situazione che ha assoluta necessità di risolversi nel migliore dei modi per i lavoratori e per il territorio tutto”.