Un anno dalla morte di Camilla, indagini prorogate a luglio 2023. Una messa per ricordare la ragazza

Un anno fa la tragica morte di Camilla Di Pumpo, 25enne foggiana deceduta in seguito ad un incidente stradale in via Matteotti. Per ricordarla è stata organizzata una messa nella chiesa SS Guglielmo e Pellegrino. L’appuntamento è per domani, 27 gennaio, alle ore 19.

Sul manifesto, situato in varie zone della città compreso l’incrocio maledetto tra via Matteotti e via Urbano, c’è scritto: “In ricordo di Camilla Di Pumpo e del suo sorriso”. La mamma Roberta scrive sui social: “Mi è stato tolto il diritto di vivere, ma non il privilegio di essere ricordata”.

Nel frattempo, prosegue l’inchiesta per fare luce sull’incidente. Quella sera un’Audi nera guidata da un 22enne di Carapelle si schiantò contro la macchina di Camilla. Fu un impatto tremendo, fatale per la ragazza, una promettente avvocata foggiana. Disperati, ma purtroppo inutili, i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118.

Da mesi, sulla ricostruzione della vicenda, ci lavorano inquirenti e avvocati. Nei mesi scorsi c’è stata la seconda e ultima richiesta di proroga del pm Galli, che scade a luglio 2023. Non si escludono novità importanti ma se ne saprà di più dopo la chiusura delle indagini.

