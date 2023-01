Si ferma a Catanzaro la scia positiva del Cerignola, pesantemente sconfitta oggi in Calabria. 4-0 il finale di una gara a senso unico con il Catanzaro che ha gestito dall’inizio un match che ha portato a casa meritatamente. A castigare gli ofantini l’ex Foggia Iemmello autore di due gol e Biasci e Vandeputte. Nonostante il pesante passivo subito al Ceravolo, il Cerignola conserva la quarta posizione in classifica in attesa di Monopoli-Juve Stabia in programma domani sera.