I cani foggiani non avranno più sete. In arrivo 10 fontanini in tutti i quartieri della città

10 fontanini per cani, al costo di 13mila euro, saranno presto installati dall’Acquedotto Pugliese in tutta la città di Foggia con la collaborazione della Ditta Fredella di Ciro D’Addedda. La decisione è arrivata dopo la richiesta pervenuta all’Amministrazione Comunale da parte dell’Associazione Cittadinanzattiva APS, presente in tutto il territorio nazionale, con attività di carattere sociale a tutela dei diritti dei cittadini, delle politiche dei consumatori, della giustizia, della scuola, della salute e dell’attivismo civico.

Come si legge nell’atto comunale attraverso numerosi studi è stato verificato che tutte le famiglie o persone sole in possesso di un cane, traggono numerosi benefici derivanti dal fatto che, la compagnia di quest’ultimo o di un altro animale allevia la solitudine. Diverse ricerche scientifiche hanno accertato che a seguito della pandemia, molte persone, soprattutto anziani e bambini, grazie agli animali sono riusciti ad essere attivi e impegnati in questo lungo e brutto periodo. Insomma in una città calda come Foggia il fontanino per cani è essenziale.

Ne saranno installati nell’area antistante Parco San Felice su via Candelaro già area dog; in via Petrucci al quartiere Candelaro; in Piazza Umberto Giordano, in Piazza Padre Pio in Piazza Vittorio Veneto, in Via Vittorio Alfieri nei giardini posti lateralmente alla Circoscrizione; al Pantanella in Viale Europa nel parco Chiara Lubich già area dog, in Via Protano nei giardini dell’ufficio comunale Area tecnica e in Piazza Ugo Foscolo.