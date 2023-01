Bonus alle famiglie di San Severo in difficoltà economiche. Elargiti “Voucher sociali per la pratica sportiva”

L’amministrazione comunale di San Severo, attraverso la programmazione e l’attività dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche dello Sport, ha proceduto allo scorrimento ulteriore della graduatoria dei ragazzi beneficiari della misura “Voucher sociali per la pratica sportiva” passando dai primi 260 a ben 532 ragazzi coinvolti, passando da 70.000 euro inizialmente previsti a 135.000.000,00 euro stanziati. Ieri pomeriggio l’amministrazione comunale ha incontrato le associazioni e le società sportive, che sono state scelte dalle famiglie per far svolgere la pratica sportiva ai propri figli, per fare il punto sulla misura e condividere i risultati dell’impatto sociale sui bambini e ragazzi sin qui coinvolti.

La misura, avviata per l’anno sportivo in corso con Delibera di Giunta n. 163 del 24 agosto 2022, ha lo scopo di agevolare, mediante l’erogazione di un contributo, l’accesso alla pratica sportiva dei bambini e ragazzi di San Severo, aventi un’età compresa tra i 6 ed i 17 anni. Con tale misura l’amministrazione comunale ha inteso non solo promuovere corretti stili di vita ma anche riconoscere l’alto valore educativo dello sport che è capace di amplificare e rafforzare i percorsi educativi avviati dalla famiglia e proseguiti nei contesti scolastici e sociali. La strategia promossa dalla misura sin qui descritta mira ad avviare un processo di consapevolezza del Territorio e dei contesti sociali della Città sui temi della povertà educativa e sull’esigenza di passare da una visione parziale del processo educativo, in cui spesso ogni singola Agenzia educativa si trova ad operare, ad una visione educativa globale, in cui il Territorio nel suo insieme è chiamato a scrivere una pagina della strategia educativa rivolta ai ragazzi di questa Città.

“I risultati sin qui raggiunti con la misura – dichiarano il sindaco Francesco Miglio e gli assessori Simona Venditti e Felice Carrabba – sono stati considerevoli e per tali ragioni l’amministrazione comunale ha voluto implementarla raddoppiando le risorse stanziante consentendo un ulteriore scorrimento della graduatoria, cercando di soddisfare il numero più alto possibile di ragazzi e famiglie che ne avevano fatto richiesta. Infatti, in data 27 ottobre 2022, con determina dirigenziale n. 2849, era stata approvata la graduatoria degli aventi diritto con cui sono stati ammessi solo 266 ragazzi sui 785 ragazzi che ne hanno fatto richiesta, per esaurimento fondi. Così, la Civica amministrazione, visto l’enorme successo della misura e l’alto impatto sociale ed educativo registrato con la misura, ha aumentato lo stanziamento finanziario con delibera di Giunta Comunale n. 225 del 30.11.2022, ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.23. Con quest’ultimi provvedimenti sono stati stanziati altri 65.000,00 euro (raddoppiando la somma inizialmente prevista). Tale azione ha consentito lo scorrimento della graduatoria in modo che altri 266 bambini possano accedere alla pratica sportiva, raggiungendo il numero di 532 bambini e ragazzi coinvolti”.