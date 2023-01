Aumentano le malattie croniche intestinali nel Foggiano: “Oltre 1000 pazienti l’anno al Riuniti”

L’auditorium “Pasquale Trecca” dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Foggia, ha ospitato la XLIX^ edizione delle Giornate Mediche Daune, che ha affrontato la Gestione integrata delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (M.I.C.I.). Tra i relatori della prima giornata, il dottor Rodolfo Sacco, direttore dell’Unità di Gastroentorologia del Policlinico di Foggia.

“La situazione delle malattie infiammatorie intestinali è costantemente in aumento dal punto di vista epidemiologico. Ciò significa che il numero di pazienti affetti da queste patologie è in crescente ascesa. Possiamo affermare senza ombra di dubbi che rappresentano una delle principali patologie croniche nello scenario delle malattie. Purtroppo anche nel nostro policlinico dove abbiamo un centro di riferimento che è la struttura che dirigo ovvero la gastroentorologia ed endoscopia digestiva che presta cure ad oltre 1000 pazienti affetti da questo tipo di patologie. I sintomi con cui si presentano il morbo di cron e la rettocolite ulcerosa, che sono le due principali malattie croniche intestinali”.

“L’evento ordinistico, giunto ormai alla sua 49^ edizione, vuole fermare l’attenzione dei medici sul percorso diagnostico-terapeutico di patologie importanti e frequenti, come la Rettocolite Ulcerosa e la malattia di Crohn, e sulla gestione integrata di queste malattie tra ospedale e territorio, non trascurando il punto di vista fondamentale dei rappresentanti delle associazioni dei malati – ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Pierluigi De Paolis -. Le lunghe liste di attesa per prenotare prestazioni diagnostiche o per accedere ai Pronto Soccorso possono essere superate solo se tutti gli attori in scena, dai medici del territorio a quelli degli ospedali, saranno messi in condizione di poter fornire risposte assistenziali adeguate ai veri bisogni di salute del nostro territorio”.