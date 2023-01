Il Foggia riabbraccia Giacomo “Jack” Beretta. “Per me tornare è una grande emozione”

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dall’AS Cittadella, il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Beretta. L’attaccante si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.

“Tornare a Foggia per me è una grande emozione. Non ho mai dimenticato questi colori, questo tifo, questo stadio. Voglio ripartire da dove ho lasciato per fare ancora meglio. Ringrazio il presidente Nicola Canonico e il direttore sportivo Piergiuseppe Sapio per avermi riportato qui”, spiega Beretta ai microfoni del club.

PROFILO | Giacomo Beretta nasce a Varese il 14 marzo 1992. Attaccante, cresce nel settore giovanile dell’AC Milan. Con la formazione Primavera del Milan vince una Coppa Italia (Primavera) sotto la guida di mister Giovanni Stroppa. In quella squadra piena zeppa di talenti c’era anche Andrea Schenetti, attuale calciatore del Calcio Foggia 1920.

Giacomo Beretta vive tante esperienze tra Serie C e Serie B, tanto da arrivare a Foggia nel luglio del 2017. Con i satanelli ha disputato 28 partite e 7 gol, sfiorando la qualificazione play-off. Dopo l’esperienza in rossonero, durata un anno, “Jack” ha vestito le maglie di Ascoli, Padova e Cittadella. Welcome back, Jack”.