Mafia foggiana, prescritti due boss della “Società” per quel summit in viale Ofanto. “Rafanill” verso la libertà

In prescrizione il processo ai boss Roberto Sinesi detto “lo zio”, detenuto al 41bis a Rebibbia e Raffaele Tolonese alias “Rafanill”, anche lui al 41bis ma a Sassari dove sarà presto scarcerato dopo 10 anni di reclusione. I due erano imputati per aver violato, nel 2012, la misura cautelare della sorveglianza speciale per incontrarsi in un locale di viale Ofanto. Secondo l’impianto accusatorio dell’epoca, i capiclan, il primo al vertice della batteria Sinesi-Francavilla, il secondo alla guida dei Trisciuoglio-Tolonese, si sarebbero dati appuntamento per un summit di mafia teso a ridefinire il sistema del racket in città.

I boss, però, vennero immortalati dalle telecamere nell’ambito dell’operazione “Hurt Locker”. Sinesi venne ripreso mentre, in sella ad uno scooter, parlottava con Tolonese, poi insieme si recarono in un pianoterra. I due avrebbero violato anche l’obbligo di non incontrare e frequentare pregiudicati e furono condannati nel 2020, in primo grado, ad un anno e 4 mesi a testa. Ma nelle scorse settimane è intervenuta la prescrizione disposta dalla Corte d’Appello di Bari alla quale gli imputati presentarono ricorso dopo la condanna del Tribunale di Foggia.