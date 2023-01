Orta Nova piange l’avvocato Leonardo Trecca, è stato assessore ai Lavori pubblici. Lasorsa: “Siamo sotto shock”

Orta Nova piange la scomparsa dell’avvocato Leonardo Trecca. Il professionista stimato in città è stato assessore ai Lavori pubblici del centro dei Cinque Reali Siti durante l’amministrazione del sindaco Iaia Calvio. Diversi i messaggi di cordoglio tra i colleghi.

“L’amministrazione comunale è scioccata per la dipartita dell’avvocato Leonardo Trecca – commenta il sindaco, Domenico Lasorsa -. Non solo avvocato, ma anche egregio assessore, in passato, di questa comunità. A tutta la sua famiglia va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”.