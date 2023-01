Non decolla il programma “Strada per strada” di Foggia. “Intanto la situazione peggiora ogni giorno di più”

“I lavori stradali, ‘Strada per strada’, sono nuovamente fermi”. Lo scrive un cittadino foggiano alla nostra testata. Infatti, nonostante l’annuncio di qualche mese fa da parte del Comune, stentano a decollare gli interventi in città: alcuni realizzati, altri nemmeno partiti. “Pensavo che il tutto fosse legato al periodo natalizio ma non mi pare sia così – continua il lettore -. Ancora oggi, 11 gennaio, è tutto fermo! Inoltre le strade interessate sono, ovviamente, prive di manutenzione per la copertura provvisoria delle voragini. La situazione quindi peggiora giorno per giorno e noi cittadini e automobilisti ne paghiamo le conseguenze. Al di là dei proclami della Commissione, avremmo diritto a un’informativa puntuale sulla situazione. Tutto tace, purtroppo”.