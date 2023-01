Energas incombe a Manfredonia, monta la preoccupazione. “È imminente l’ok del Consiglio dei Ministri”

“Con molta preoccupazione giungono notizie di un imminente inserimento – e conseguente approvazione – nell’Odg del Consiglio dei Ministri del progetto di insediamento del deposito costiero più grande d’Europa ‘Energas’ nel territorio di Manfredonia”. Lo riporta il sindaco sipontino Gianni Rotice in una lettera inviata a Regione Puglia, parlamentari, europarlamentari, Provincia di Foggia, consiglieri regionali e Parco del Gargano.

“Uno scenario rispetto al quale in maniera compatta cittadini ed istituzioni locali (ivi compreso il parere contrario espresso dalla Regione Puglia) hanno da tempo già detto fermamente più volte no in quanto contrario alle volontà di sviluppo sostenibile e di salute del territorio, non ultimo il Consiglio comunale monotematico del 17 marzo scorso che ha deliberato unanimemente un preciso documento tecnico-politico”.

Poi Rotice scrive: “Pertanto, alla luce delle nuove allarmanti notizie, sento nuovamente la necessità di convocare una riunione urgente per venerdì 13 gennaio pv. alle ore 10 presso la sede del Comune di Manfredonia per ribadire con forza il rifiuto alla realizzazione del progetto Energas, coinvolgendo i rappresentanti politici ed istituzionali che, ai vari livelli, sono espressione del nostro territorio, per avviare un’azione di ‘lobby’ che scongiuri per sempre il pericolo di questo progetto desueto e assolutamente dannoso”. Infine l’invito alle istituzioni contattate “a partecipare a tale incontro per fornire il proprio sostegno e contributo”.