La Puglia è la prima regione italiana nell’utilizzo dei fondi europei. Emiliano: “Siamo un modello”

“La Puglia è una regione modello per per capacità di gestire, progettare, investire e distribuire sul territorio i finanziamenti dell’Unione Europea – ha dichiarato il governatore Michele Emiliano -. Merito del gran lavoro svolto in questi anni dall’Autorità di Gestione e dai Dipartimenti regionali, già pronti ad avviare un nuovo ciclo di bandi con la programmazione 2021-2027: 5,5 miliardi di euro per proseguire sulla strada di una Puglia sempre più sostenibile, innovativa, attrattiva per persone e investimenti”.