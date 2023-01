Commissione antimafia a Orta Nova, concessi altri 3 mesi per le indagini. Le piste su cui lavora la Prefettura di Foggia

Servirà altro tempo alla commissione di accesso agli atti insediatasi tre mesi fa a Orta Nova. La prefettura di Foggia ha deciso per la proroga di altri 90 giorni per comprendere se ci sono state infiltrazioni mafiose nell’Ente. Il provvedimento è stato adottato il 13 ottobre scorso dopo i diversi casi di cronaca – omicidi e lutto cittadino per il figlio del boss locale – verificatisi nel comune più grandi dei Cinque Reali Siti.

Secondo quanto trapelato, al vaglio ci sarebbero gli affidamenti di alcuni appalti (rifiuti) e rapporti tra pezzi della tecnostruttura ed esponenti della criminalità.