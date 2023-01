“Al lavoro per ottenere la sede del Commissariato a Vieste”. Il Gargano spera in un nuovo presidio di sicurezza

Esattamente un anno fa l’allora prefetto di Foggia, Carmine Esposito, nell’incontrare la sottosegretario alla Giustizia del Governo Draghi, Anna Macina, annunciò l’importanza di istituire una sede del Commissariato di Polizia a Vieste. La richiesta è giunta più volte al Ministero dell’Interno, ma al momento ancora nulla. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, dal suo insediamento sta portando avanti questa richiesta, rafforzata anche dalla presenza dell’associazione Antiracket della città garganica, una delle più attive in Italia. E a dar manforte al progetto anche il presidente nazionale del FAI, Tano Grasso, cittadino onorario di Vieste. “Per combattere la criminalità – ha detto Nobiletti – non c’è bisogno di proclami come quelli riferiti alla DDA a Foggia. Facciamo i seri – pensiamo ad aumentare il potere dell’intelligence investigativa. Servono uomini per presidiare il nostro territorio. Ecco perché stiamo lavorando per ottenere la sede del Commissariato a Vieste con ulteriori uomini e mezzi. In questi anni abbiamo raggiunto risultati importanti in termini di legalità, grazie anche alla Squadra Stato. Non possiamo mollare proprio ora”.