Foggia: tre giorni di musica, parole, giochi. “La gente ha voglia di partecipare”. Applausi per gli eventi della bottega antimafia

Tre giorni di musica, parole, gusto, divertimento. Tre giorni in cui bambini ed adulti hanno potuto partecipare alle attività che hanno animato il centro di Foggia per raccontare che è sempre possibile costruire cose belle nella nostra città. Come “Centonovenovantasei modi di… dire weareinpuglia”, il programma di attività culturali promossi dal consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese nell’ambito degli eventi natalizi organizzati in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. A Foggia gli spazi della bottega centonove/novantasei hanno accolto la scorsa settimana la presentazione del libro tra musica e parole di Marco Lozito, lo stand up comedy di Adelmo Monachese, le degustazioni di prodotti solidali o liberati dalle mafie, il laboratorio della calza della befana, mentre altri spazi della città hanno fatto conoscere l’arte delle bolle di sapone di Rukola e le delizie enogastronomiche a cura della Piccola Osteria Km zero.

«Il bilancio della tre giorni di animazione è più che positivo, perché abbiamo registrato tanta partecipazione sia agli eventi che abbiamo organizzato negli spazi della bottega sia in quelli in strada – spiega Antonio Cocco, direttore del consorzio Oltre – . Queste iniziative ci hanno permesso di raggiungere e parlare con tanta gente, di far conoscere il nostro progetto di cultura dell’antimafia, di senso di partecipazione. La risposta che abbiamo ricevuto ci spinge ad andare avanti, a proseguire con questo genere di attività di animazione culturale e sociale. La gente ha voglia di partecipare a queste attività». Sono stati diversi, infatti, i momenti culturali che hanno generato occasioni di incontro, dialogo, confronto, conoscenza, avendo come guida ispiratrice la cultura della giustizia sociale, della legalità e dell’inserimento lavorativo.

Non a caso, l’idea della proposta progettuale “Centonovenovantasei modi di… dire weareinpuglia”, ha avuto come location “centonove/novantasei”, che sin dal nome vuole raccontare l’importanza e l’efficacia della legge 109/96, la normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo pubblico e sociale. Vini, caffè, olio, taralli, frollini, patè di cima di rapa, melanzane sott’olio, passate di pomodoro, tisane, liquori, ceci. Sono tanti i prodotti che trovano posto sugli scaffali realizzati da associazioni e cooperative impegnate sui temi della giustizia sociale, dell’inclusione lavorativa e delle produzioni solidali.