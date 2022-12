In Puglia 1.944 nuovi casi di Covid e 3 morti. L’incidenza sale al 23,39 per cento

Oggi in Puglia si registrano 1.944 nuovi casi di positività al Covid su 8.310 test giornalieri per una incidenza del 23,39% (ieri 23,17%). Sono tre le persone decedute. I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 612, nella Bat 138, nel Brindisino 192, in provincia di Foggia 245, in quella di Lecce 428 e nel Tarantino 293. Sono residenti fuori regione altre 33 persone positive. Delle 16.347 persone attualmente positive in Puglia 264 sono ricoverate in area non critica (ieri 252) e 14 in terapia intensiva (ieri 13).