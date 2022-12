“Christmas Cup” a Sant’Agata di Puglia per ricordare il grande Toni e il compianto Donato Marino

A Sant’Agata di Puglia il calcio sarà al centro della Christmas Cup, un torneo di calcetto in onore di Toni Santagata con premiazione lunedì 5 gennaio, ad un anno dalla morte del cantante originario del paese dei Monti Dauni. Lo stesso giorno sarà celebrata una messa a lui dedicata. E molte sono le iniziative promosse e sostenute dalla moglie Giovanna Isola, per onorare la memoria di Toni e tenerne vivo il ricordo. “Ho promesso a me stessa che avrei fatto tutto il possibile per lasciare un segno concreto di tutto il lavoro artistico di Toni e spero che le istituzioni mi aiutino ad onorarne la grandezza. Vorrei che il ricordo di Toni non morisse mai”.

Il 28 e 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio, Asd Artisti del Calcio e amministrazione comunale di Sant’Agata di Puglia organizzano la Christmas Cup: previsto un torneo di calcio a 5 indoor over 40, primo memorial “Toni Santagata” e un torneo di calcio a 5 sempre indoor, ma open age, intitolato a Donato Marino, giovane santagatese morto dieci anni fa in un incidente stradale. Appuntamento al palazzetto dello sport, per info e iscrizioni Daniele Magnisio 3280868904 e Donato Magnisio 3801384898.